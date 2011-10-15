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Dünya

'İsrail Gazze'ye saldıracak'

Rusya'da faaliyet gösteren Ortadoğu Enstitüsünün Başkanı Evgeni Satanovski, İsrail-Hamas tutuklu takası anlaşmasının kötü sonuçları olabileceğini iddia etti.

15 Ekim 2011 03:00

T24 - Rusya'da faaliyet gösteren Ortadoğu Enstitüsünün Başkanı Evgeni Satanovski, İsrail-Hamas tutuklu takası anlaşmasının kötü sonuçları olabileceğini ve İsrail'in yakında Gazze'de geniş kapsamlı askeri operasyona başlayacağını iddia etti.
 

İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre, Moskova'da faaliyet gösteren enstitünün başkanı, İsrail ile Ortadoğu uzmanı Satanovski, İsrail askeri Gilad Şalid'e karşı 1027 Filistinli mahkumun bırakılmasını öngören İsrail-Hamas tutuklu takası anlaşması sonrasında Filistinlilerin yeniden İsraillileri kaçıracaklarını İsraillilerin ise Filistinlileri esir almadan öldüreceğini ileri sürdü.


Hamas liderlerinin bütün esirlerin özgür bırakılması için çalışacakları yönünde demeç verdiklerinin altını çizen Satanovski, İsrail'in elinde yaklaşık 5000 Filistinli'nin bulunduğunu ve bu anlaşmanın, değişik grupları benzer anlaşma yapabilme umuduyla İsraillileri kaçırmaya teşvik edeceğini savundu.


İsrail'in bin esiri serbest bırakan bu anlaşmayı yapmada başka amacının olabileceğini de dile getiren Evgeni Satanovski, İsrail'in yakın gelecekte Gazze'de geniş kapsamlı askeri operasyona başlayacağını ve bu "temizlik" operasyonunda serbest bırakılan esirleri yeniden esir almayarak "yok edeceğini" savundu.


Satanovski, operasyon yapması durumunda Gazze'de bir yerlerde tutulan Şalid'in öldürülebileceğini düşünen İsrail'in bu anlaşmayla Gilad Şalid'i kurtarmak için son şansını değerlendirdiğini söyledi.


Ortadoğu Enstitüsü Başkanı Satanovski, İsrail'in planladığı temizlik operasyonunu Birleşmiş Milletler'de kasım ayında yapılacak Filistin oylamasıyla ilişkilendirerek, BM'den olumlu sonuç çıkması halinde İsrail'in bu operasyonla kendini yeni komşusundan bir süreliğine güvende tutmayı amaçladığını savundu.



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