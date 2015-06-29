İsrail, Gazze'ye giden tekneye müdahale etti



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, başarılı operasyondan ötürü donanmaya teşekkür etti. Aktivistleri "yoldan çıkanlar" olarak tanımlayan Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne abluka uygulamadığını savundu. Netanyahu, "Abluka yok. Gazze Şeridi'ne her türlü yardım malzemesini İsrail üzerinden ulaştırabilirsiniz" dedi. İsrail ordusunun operasyonunda yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

Yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi cihaz taşıyordu

Cuma gecesi Girit'ten demir alan "Marianne" isimli gemide, aralarında İsrailli insan hakları savunucusu Dror Feiler, İsrailli Arap milletvekili Basel Ghattas, Tunus eski devlet başkanı Moncef Marzouki'nin de bulunduğu çok sayıda aktivist bulunuyordu. Gemi mayıs ayında İsveç'ten hareket etmişti. Aktivistler, Gazze Şeridi'nde yaşayan 1,8 milyon Filistinlinin maruz kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Gemi yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi cihaz taşıyordu.

"Haaretz" gazetesinin haberine göre Ghattas, geminin Gazze Şeridi kıyısına yanaşabilmesi için Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Moşe Yalon'dan izin istedi.

'3. Özgürlük Filosu'

"Marianne" gemisiyle birlikte hareket eden diğer iki gemi Yunan makamları tarafından Girit'e geri dönmeye zorlandı. Üç gemi, "3. Özgürlük Filosu" adı verilen girişimin parçasıydı.

Aktivistler, Gazze Şeridi'ne uygulanan deniz ablukasını kırmak için geride bıraktığımız yıllarda birçok girişimde bulundu. İsrail askerlerinin 2010 yılında Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonda 10 kişi hayatını kaybetmişti.