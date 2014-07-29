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Dünya

İsrail, Gazze'nin tüm yaşam alanlarını elektriksiz bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'nin tek elektrik santralini ve onu besleyen yakıt deposunu vurdu

29 Temmuz 2014 18:19

İsrail'in Gazze’nin tek elektrik santrali ve yakıt deposunu vurması sonrası evler, hastaneler, okullar ve tüm yaşam alanları artık elektrikten yoksun hale geldi. Saldırılar sona erse bile bu santralin tamir edilmesi aylar sürebilir.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Gazze elektrik dağıtım şirketi yetkilisi Cemal Dardasavi, saldırı sonucu santrali kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Santralde ve yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu geniş bir alanda evler hasar gördü ve yangın çıktı. Santralde çalışan 15 işçi de içeride kaldı. Toplam ölü sayısı bilinmiyor.

Gazze’nin bu tek elektrik santrali vurulmadan önce elektrik hatlarının gördüğü hasar ve yakıt sıkıntısı sebebiyle bölgeye zaten günlük 3 saat elektrik sağlanıyordu.

Santralde çıkan yangının yarattığı alev ve duman çok uzaklardan bile görülebiliyor.

Gazze’ye elektrik sağlanamaması, yerleşim yerlerine ve resmi binalara  şebeke suyu pompalanamaması anlamına geliyor.

Bu saldırı aynı zamanda dünyaya zar zor sesini duyuran Gazze halkının daha da "görünmez" hale gelmesi demek.

İsrail ordusu Filistin'den yayın yapan Aksa TV'nin bulunduğu binayı da iki defa bombaladı, bina harabe haline geldi.

Kaynak: Al Jazeera

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