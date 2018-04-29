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BBC Türkçe

İsrail Gazze'deki en derin ve en uzun tüneli yok etti

İsrail ordusu, Gazze şeridinde militanlar tarafından açılan en derin ve en uzun tüneli keşfettiklerini ve tüneli yok ettiklerini açıkladı. İsrail 2014'teki savaş sırasında saldırılarda kullanıldığı belirtilen 30'dan fazla tüneli yok etmişi.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail ordusu, Gazze şeridinde militanlar tarafından açılan en derin ve en uzun tüneli keşfettiklerini ve tüneli yok ettiklerini açıkladı.

Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, 2014'teki Gazze savaşından itibaren Hamas tarafından kazılan tünelin Gazze kentinin doğusundaki Cibaliye kentinden başlayarak İsrail topraklarına birkaç metre girdiğini fakat çıkışı açılmadan önce tespit edildiğini duyurdu.

İsrail 2014'teki savaş sırasında saldırılarda kullanıldığı belirtilen 30'dan fazla tüneli yok etmişi.

İsrail militanlar tarafından kazılan tünellerle başa çıkmak için gelişmiş yöntemler kullanıyor. Bunların arasında yerin 40 metre altına kadar inen bir duvar inşaatı da bulunuyor.

Gazze tarafında birkaç kilometre gittiği açıklanan tünelin, bölgedeki diğer tünellerle de bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

Bunun son aylarda keşfettikleri beşinci tünel olduğunu söyleyen Conricus, "Tüneli çok uzun süreler kullanılmaz hale getirecek bir materyalle doldurduk" ifadelerini kullandı.

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