İsrail, Gazze'de tünel bariyeri inşaatını hızlandırıyor

İsrail, Gazze sınırına inşa etmekte olduğu dev yeraltı bariyerlerini hızlandıracağını açıkladı. Bariyerin amacı militanların tünel kazarak sınırdan geçmesini engellemek.

64 kilometre uzunluğundaki bariyer yerin altında 40 metre derinliğe, üstünde ise 6 metre yüksekliğe sahip olacak. Bariyerin maliyetinin 833 milyon dolar olması bekleniyor.

Dalgıçlar tarafından yapılacak saldırıları da engellemek için bariyer Akdeniz'e kadar uzayacak.

İsrail ordusundan bir komutan, bariyerin 2019'da bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

2014 yılında İsrail ile Gazze'deki militanlar arasında gerçekleşen savaşın ardından bir yeraltı bariyeri inşa ederek tünel kazılmasının imkansız kılınması gündeme gelmişti.

50 gün süren çatışmalarda Gazze'deki Hamas savaşçıları tünellerle İsrail'e sızmış, dört ayrı sızma sonucu 12 askeri öldürmüştü.

İsrailli askerler 30'dan fazla tüneli yok etmiş, savaşın ardından 2 yeni tünel daha keşfetmişti.

2014'teki çatışmalarda deniz yoluyla İsrail'in askeri üssüne saldırı düzenlemek isteyen dört Hamas militanı öldürülmüştü.

Çatışmalarda en az 2 bin 251 Filistinli ölmüştü. Birleşmiş Milletler yaşamını yitirenlerden bin 462'sinin sivil olduğunu, ayrıca 11 bin 231 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'de ise 67 asker ve 6 sivil ölmüş, bin 600 kişi de yaralanmıştı.

İsrail basınına göre İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden Tümgeneral Eyal Zamir, yüksek teknolojili bariyerin, Hamas'la çatışma yaratma riskine rağmen tamamlanacağını söyledi:

"Eğer Hamas bariyer nedeniyle savaş ilan etmek istiyorsa bu İsrail için savaşmaya değer bir neden olacaktır, sonunda da bariyer inşa edilecektir."

Bariyer, üzerindeki sensörlerle yeni tünel kazılarını da fark edebilecek.

Geçen yıl Hamas'ın Gazze'deki lideri İsmail Haniye, hâlâ tünel kazdıklarını açıklamıştı.