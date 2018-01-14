İsrail Gazze şeridinden Mısıra açılan bir tüneli yok ettiğini açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – İsrail Pazar günü yaptığı açıklamada havva saldırıları ve çeşitli yollarla Gazze şeridini Mısır’a bağlayan, yasadışı yollardan yapılmış bir tüneli yok ettiğini açıkladı.

İrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus tarafından yapılan açıklamada tünelin Filistin’deki Hamas’a ait olduğu, fakat bu tünelin kaçakçılık değil terör saldırına mühimmat sağlamayı amaçladığı belirtildi. Geçmişte de bazen kaçakçılık için kullanıldığı düşünülen tünellerde saldırılar meydana gelmişti.

Conricus “Tünel İsrail ve abluka altındaki Gazze şeridinin arasında ürünlerin geçtiği bölgenin ayrıca doğalgaz ve petrol boru hatlarının altından geçiyordu” dedi.

Toplam uzunluğu bir buçuk kilometreye yaklaşan tünelin Gazze Şeridi’nin Rafah kentinin doğusundan başladığı, İsrail sınırına 180 metre kadar yaklaştığı sonrasında ise çıkış noktası belirlenemeyecek kadar uzaarak Mısır’a devam ettiği aktarıldı. Conricus İsrail’in tüneli yok etmek için gerçekleştirdiği saldırılarda Mısır’la işbirliği yaptıklarını söyledi.

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman tünelin yokedildiği operasyon için “Bu saldırgan tüneller ağını yok etmek Hamas’ın stratejik yetkinliklerine sistematik olarak zarar verme politikamızdaki en önemli husustur” değerlendirmesini yaptı.