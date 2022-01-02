İsrail Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden cumartesi sabahı atılan ve Tel Aviv açıklarında denize düşen iki rokete misilleme olarak Hamas'a ait noktalara havadan ve karadan ateş açtı.Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme olarak İsrail ordusu cumartesi gecesi Filistin topraklarındaki Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, vurulan hedefler arasında "terör faaliyetleri" için kullanılan bir roket fabrikası ile askeri üssün bulunduğu belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir tesisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise gözlem noktasını hedef aldı. Tanklar da ateş açtı Jerusalem Post gazetesi tankların da Gazze Şeridi sınırındaki Hamas'a ait noktalara ateş açtığını duyurdu. Haberde, İsrail ordusuna ait "Terör örgütü Hamas Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerden sorumludur ve Gazze Şeridi'ndeki terör eylemlerinin sonuçlarına katlanır" ifadeleri kullanıldı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas, Filistinlilere ait Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduruyor. Hamas'a ait bir radyoda ise İsrail savaş uçakları ve tanklarının örgüte ait güvenlik noktalarını ve eğitim kampını hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İsrail ordusundan cumartesi sabahı yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını ve roketlerin Tel Aviv açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle sirenlerin çalmadığı ve hava savunma sisteminin faaliyete geçmediği ifade edildi. Polis, meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Mayıs 2020'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında 11 gün süren çatışmalarda Gazze Şeridi'nde 240 kişi, İsrail tarafında ise 12 kişi yaşamını yitirmişti. Mısır'ın arabuluculuğu ile taraflar arasında sağlanan ateşkes 21 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. AFP, dpa, Reuters/JD, BÖ © Deutsche Welle Türkçe