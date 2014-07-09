İsrail-Gazze hattı ateş altında



Batı Şeria'da üç İsrailli gencin cesedinin bulunmasının ardından geçen hafta Filistinli bir gencin kaçırılarak öldürülmesi ile İsrail ile Filistin arasında başlayan gerginlik büyüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyon, salı gecesi yoğunlaşarak devam etti.

İsrail Ordusu'dan yapılan açıklamada, dün 160 noktanın hedef alındığını duyurdu. İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi ile Filistin haber ajansı Maan'ın verdiği bilgilere göre, saldırıda radikal İslamcı Filistin İslami Cihat örgütünün liderlerinden Hafız Hammad'ın evi de vuruldu. Hammad ile birlikte beş kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre, son saldırı ile birlikte İsrail ordusunun son operasyonunda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 28 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı.

Füze saldırıları sürüyor

Öte yandan Filistinli radikal grupların füze saldırısını çarşamba günü sabah saatlerinde de sürdürdüğü kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu'ndan verilen bilgilere göre, Tel Aviv yakınlarına en az beş füze düştü, hepsi füze savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Gazze Şeridi'nin kontrol altında tutan Filistinli Hamas örgütü, salı günü İsrail'in çeşitli kentlerine füze fırlatmayı sürdürmüştü. Bir İsrail sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve başkent Kudüs'ün de hedef alındığı saldırıda, Tel Aviv'in kuzeyinde kalan kıyı kenti Hadera'ya da füze fırlatıldı.

Kent, Gazze Şeridi'nden 117 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sözcü, füzelerin bugüne kadar fırlatılanlar arasında en geniş menzile sahip olanlar olduklarına dikkat çekti. Füzeler nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te siren sesleri duyulduğu dile getiriliyor. Füze saldırıları nedeniyle ölen veya yaralananın olmadığı belirtiliyor.

Kara harekâtı başlar mı?

Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, hükümetinin bir kriz toplantısı düzenleyeceğini açıklarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de ülkesinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes yapılması için çabalayacağını söyledi. Haaretz gazetesi, Arap Birliği'nin BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı bilgisine yer verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekâtı düzenlenmesi ihtimaline karşı hazırlıkların yürütülmesi talimatı verdi. İsrail hükümeti, 40 bin yedek askerin gerektiği takdirde cepheye çağrılmasına onay verdi.