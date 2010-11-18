-İSRAİL: GAZZE "SAVAŞ SUÇLULARI"NI İFŞA EDEN SİTE YAYINDAN KALKTI TEL AVİV (A.A) - 18.11.2010 - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirdiği ve 1400 dolayında Filistinlinin hayatını kaybettiği Dökme Kurşun Operasyonunda görev alan Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin de aralarında bulunduğu kuvvet komutanları ile değişik rütbelerdeki toplam 200 askerin kimlik bilgilerini ve resimlerini yayımlayan siteye ulaşıma engel kondu. Sitenin "http://israeliwarcriminals.zzl.org/" adlı link adresinde, daha önce var olduğu bildirilen verilere ulaşılamıyor. Öte yandan, Kadima milletvekillerinden Mecelli Vehbi, İsrail Başsavcılığını ve polisini göreve çağırarak, söz konusu sitenin arkasında kimlerin bulunduğunun soruşturulmasını istedi. Vehbi, "İsrail ordusuna karşı tahriklerde bulunan ve onlara 'savaş suçluları' diyerek tehlikeye atanların cezalandırılması gerektiğini'' belirtti.