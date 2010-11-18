T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL: GAZZE "SAVAŞ SUÇLULARI"NI İFŞA EDEN SİTE YAYINDAN KALKTI TEL AVİV (A.A)

18 Kasım 2010 20:57

-İSRAİL: GAZZE "SAVAŞ SUÇLULARI"NI İFŞA EDEN SİTE YAYINDAN KALKTI TEL AVİV (A.A) - 18.11.2010 - İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirdiği ve 1400 dolayında Filistinlinin hayatını kaybettiği Dökme Kurşun Operasyonunda görev alan Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin de aralarında bulunduğu kuvvet komutanları ile değişik rütbelerdeki toplam 200 askerin kimlik bilgilerini ve resimlerini yayımlayan siteye ulaşıma engel kondu. Sitenin "http://israeliwarcriminals.zzl.org/" adlı link adresinde, daha önce var olduğu bildirilen verilere ulaşılamıyor. Öte yandan, Kadima milletvekillerinden Mecelli Vehbi, İsrail Başsavcılığını ve polisini göreve çağırarak, söz konusu sitenin arkasında kimlerin bulunduğunun soruşturulmasını istedi. Vehbi, "İsrail ordusuna karşı tahriklerde bulunan ve onlara 'savaş suçluları' diyerek tehlikeye atanların cezalandırılması gerektiğini'' belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24