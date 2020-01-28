İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında yattığına göre, onun komplolarına odaklanma zamanı geldi"

T24 Haber Merkezi

İsrail'de yayın yapan Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile ABD operasyonuyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin bağdaştırıldığı bir makale yayınladı. Pazit Rabin imzasıyla yayınlanan makalede, "Şimdi Kasım Süleymani yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" denildi.

Türkiye ve İran'ın bölgede ortak hedeflerinin olduğu öne sürülen makalede, Fidan ve Süleymani'nin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmekle 'suçlandığı', Suriye savaşında ise farklı tarafta olsalar da silahlı grupları destekledikleri, finanse ettikleri ve silahlandırdıkları iddia edildi.

Fidan'ın Suriye Milli Ordusu'nun organizasyonunu yaptığı savunulan makalede şu ifadeler kullanıldı:

"Fidan'ın bastonu altında meşru direniş grupları toplanarak bir isyan ordusu kuruldu. Türk İstihbarat Servisi, sınır ötesi petrol kaçakçılığı ve satışını yönetti ve Türkiye'deki hastanelerde isyancılara sahte kimlikle tıbbi tedavi sağladı."

"Fidan, Neo-Osmanlı ideolojisinin ayrılmaz bir parçası"

"Süleymani ve Fidan arasındaki bölgesel politika görüşündeki benzerlik sadece Suriye ve Irak ile sınırlı değil" denilen makalede, "Süleymani, İran'ın bölgesel hegemonya arzusu için bir kampanya yürütürken; Fidan, Türkiye'yi tarihsel bir imparatorluk olarak restore etmeyi amaçlayan Neo-Osmanlı ideolojisinin ayrılmaz bir parçası" ifadeleri kullanıldı.

Makalede, "Fidan ve Süleymani arasındaki en büyük fark, 'baba' figürüyle ilişkileri. Süleymani, mezarı üzerinde gözyaşı döken Hamaney ile çok yakındı. Fidan ve Erdoğan ilişkisi ise çok daha karmaşık ve şüpheli" denildi.

Süleymani'nin Suriye savaşı sürecinde kendi politikasını Fidan ile kıyaslamaya başladığı belirtilen makalede, "Süleymani, İran'ın IŞİD'e karşı yürüttüğü vekalet savaşının zirvesinde, kendisini Türk istihbarat servisi başkanı Hakan Fidan ile daha fazla kıyaslamaya başladı. Fidan'ın Suriye'deki savaşı derinleştikçe Süleymani'nin Irak'taki vekalet savaşına yönelik çabaları ve yatırımı da arttı" ifadeleri kullanıldı.

"Fidan çok fazla şey bildiği için Erdoğan onu kovmayı göze alamıyor"

Makalede Türk kaynaklarına dayandırılan iddialara göre ise, "Hakan Fidan çok fazla şey bildiği için Erdoğan ve ailesi onu kovmayı göze alamıyor. Fidan'ın İran yanlısı olduğu iyi biliniyor". Eski İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Türkiye'yi uyardığı iddia edilen makalede, "Türkiye, Fidan'ın Tahran'a yakınlığı nedeniyle Türk istihbarat servisinin başı olarak atanmasının sonuçları konusunda uyarıldı. O zamanlar İsrail ile Türkiye arasında hâlâ iyi ilişkiler vardı" ifadeleri kullanıldı.

Makalede, Washington Post'tan David Ignasius'un 2013 yılındaki haberi hatırlatılırken, Türkiye'nin 10 kişilik bir İsrail casus ağını açığa çıkarmasının ardından İsrail ve Türkiye'nin arasında yıllardır süren güvenlik ve istihbarat işbirliğinin sona erdiği belirtildi.