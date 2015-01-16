Aşırı sağcı İsrail gazetesi, Paris yürüyüşündeki kadınları sildi!

Aşırı sağcı radikal İsrail gazetesi HaMevaser, tarihi Paris yürüyüşü fotoğraflarında aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu kadınların görüntüsünü kaldırdı.

HaMevaser gazetesi, teröre karşı Paris'te gerçekleşen yürüyüşe yer verdiği haberin fotoğraflarında kadın liderleri kareden silince, El Kaide ile ortak noktada buluşmuş oldu. Zira El Kaide'ye bağlı yayınlarda da yürüyüşteki kadınların görüntüsü buzlanmıştı. Paris'te pazar günü 50 kadar ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen Cumhuriyet Yürüyüşü, Ultra-Ortodoks çizgideki HaMevaser'in birinci sayfasında yer aldı. Fakat gazete, hem İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun en ön safta bulunduğu kareleri kullanıp hem de kadın liderleri sansürlemek isteyince, çareyi fotoğraflar üzerinde oynamakta buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'la kol kola yürüyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, kareden çıkarıldı. Paris'in kadın Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Scmidt de aynı sansürden nasibini aldı. Charlie Hebdo saldırısını üstlenmek için bir video yayımlayan terör örgütü Yemen El Kaidesi de, görüntülerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yüzünü 'kadın olduğu için' karartmıştı.