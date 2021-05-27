İsrail gazetesi Haaretz, Gazze'de ölen Filistinli çocukları manşete taşıdı: Savaşın bedeli budur

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İsrail gazetesi Haaretz, ilk sayfasına Gazze'de İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğu taşıdı.

Haaretz'in ilk sayfasında Gazze'de İsrail-Hamas arasında 11 gün süren çatışmalarda, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden 67 çocuğun fotoğrafları yer aldı.

Fotoğrafların yanında "67 çocuk Gazze'de öldürüldü. Savaşın bedeli budur" ifadeleri yer aldı.

İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinden çıkarılmasıyla başlamış, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas'ın roket saldırılarıyla büyümüştü. 10 Mayıs'tan ateşkese kadar İsrail hava saldırılarında 67'si çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas roketlerinin de aynı süreçte en az 12 kişiyi öldürdüğü açıklandı.