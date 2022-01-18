İsrail: Füzeleri atmosferde ve uzayda imha eden hava savunma sistemi Arrow'un denemeleri başarıyla tamamlandı

İsrail, Arrow isimli balistik füze kalkanının atmosfer dışında yürütülen denemelerini başarıyla bitirdiğini duyurdu. Arrow 3, ülkeyi hedef alan füzeleri atmosferde ve uzayda durdurarak yok etmeyi hedefleyen çok katmanlı bir savunma sisteminin son parçası.

İsrail Savunma Bakanlığı, füzenin silah sistemlerinin denendiğini, denemelerin başarıyla sonuçlandığını, detayların da kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Füze Savunma Organizasyonu biriminin başındaki Moshe Patel, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Sistemin her bir parçasında yeni bir atılım yaptık" dedi.

Patel, "Burada çok çok önemli yeni teknolojik buluşlar var, hepsi değerlendirildi ve artık her an hava kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya hazır" diye konuştu.