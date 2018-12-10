İsrail, Fransa'dan gelebilecek göç dalgasına hazırlanıyor

İsrail Diaspora Bakanı Naftali Bennet, Fransa’da yaşayan yaklaşık 200 bin Yahudinin en yakın zamanda İsrail’e taşınmaya hazır olduğunu belirtti.

Ynet’in aktardığına göre, İsrail hükümeti Pazar günü yapılan bir toplantıda Fransa’daki protesto eylemleri ve bazı Avrupa ülkelerinde Yahudi karşıtı eğilimlerin güçlenmesi ihtimaliyle birlikte başlayacak göç dalgasına hazırlık seviyesini değerlendirdi.

Diaspora Bakanı Bennet, yakın bir zamanda yaşanabilecek yaklaşık 200 bin kişilik bir göç dalgasından söz etti. Bu ihtimalle ilgili, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa’daki Yahudilerin İsrail’e taşınmasını teşvik etme programının oluşturulması emrini verdi.