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Dünya

Davutoğlu ile Livni telefonda 'tazminatı' konuştu

Davutoğlu, İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ile akşam saatlerinde, İsrail'in Mavi Marmara saldırısında öldürdüğü insanların ailelerine verilecek tazminatı konuştu

25 Mart 2013 22:01

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ile görüştü. Mavi Marmara saldırısı mağdurlarına İsrail tarafından ödenecek tazminat konusunda iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Livni'nin Davutoğlu'nu telefonla araması sonucu gerçekleşen görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşme sonrasında iki ülke ilişkilerindeki genel durum ele alındı.

Görüşmede, gelecek dönemde atılacak adımlar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Mavi Marmara saldırı mağdurlarına İsrail tarafından ödenecek tazminat konusunun gündeme geldiği görüşmede, bu konuyu hızla sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

 Diğer yandan, İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ''Başbakan Netanyahu, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin gönderilmesine izin verdi'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, kararın güvenlik kabinesi toplantısı sırasında alındığı belirtilerek, Finans Bakanı Yair Lapid'in paranın gönderilmesi işlemini başlatacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail hükümeti, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de ''gözlemci devlet'' statüsü kazanmasına tepki olarak Filistinlilere ait vergi gelirlerine el koyduğunu açıklamıştı.

İsrail karara gerekçe olarak Filistinlilerin ödemediği elektrik borçlarını göstermiş, Filistin yönetimi ise İsrail'e böyle bir borcun olmadığını savunmuştu.

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