İsrail, Filistinli Cüneydi'yi Türkiye'ye göndermedi

İSTANBUL,(DHA)-Esenler\'de düzenlenen \"Kudüs Gecesi\"nde Filistin için dualar edildi. Geceye Kudüs direnişinin kahramanı 16 yaşındaki Fevz El-Cüneydi\'nin de katılması planlanıyordu ancak Cüneydi\'ye İsrail\'den izin çıkmadı.

Esenler Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında \"Kudüs Gecesi\" düzenledi. Dörtyol Meydanı\'nda Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, Kudüs direnişi ve dirilişinden görüntüler paylaşıldı. Kudüs için şiirlerin okunduğu gecede Grup Yürüyüş sahne aldı ve Filistin, Kudüs ve İntifada marşları seslendirdi. Dinleyenler de, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Gece boyunca Filistin için, Kudüs için ve tüm mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için dualar edildi.

CÜNEYDİ\'YE İSRAİL\'DEN İZİN ÇIKMADI

ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria\'da kararı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevz El-Cüneydi\'nin de katılması planlanıyordu ancak Cüneydi\'ye İsrail\'den izin çıkmadı. Fevz El-Cüneydi, Esenler Belediyesi\'nin davetiyle, Ocak ayında babası ile birlikte Esenler\'e gelmiş, daha sonra da Ankara\'da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la buluşmuştu.

“EY İSRAİL! SIKTIĞIN KURŞUNLAR SENİ DE BULACAK”

Boynunda Filistin atkısıyla sahneye çıkan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fevz El Cüneydi\'nin selamlarını Esenler halkına ilettikten sonra şunları söyledi:

\"21 siyonist askerin 16 yaşındaki Fevz El Cüneydi\'ye yaptığı muameleyi unutmazsınız. En son intifada sembol olmuş ve 21 askerin arasında kalmış Fevz El Cüneydi, Ocak ayında misafirimiz olmuştu, bugün de aramızda olacaktı ancak İsrail, Cüneydi\'nin çıkışına izin vermedi ve buraya gelemedi. Fevz El Cüneydi\'nin selamını hepinize iletiyorum.Cüneydi gibi Filistin\'in delikanlıları, yiğitleri ve her biri siyonist askerlerin kurşunlarıyla toprağa ya da cezaevine gönderiliyorlar. En son Gazze\'de, sadece işi insanlara yardım etmek olan ve sadece elinde iğne şırıngası olan, yaralılara koşan hemşire kardeşimizi şehit ettiler. Bu siyonistler, Batılılar ve kültür emperyalistleri korkaktırlar. Korktukları için sadece teknolojilerine güvenirler. Ey siyonist İsrail, o hemşireye sıktığın kurşun bir gün İsrail\'in, Tel Aviv\'in beyninde patlayacak inşallah. Hiç merak etme, ya bu dünyada ya öbür dünyada bunun hesabı siyonist İsrail\'den sorulacak. Adil olan Allah bu zalimlere bu zulmünün bedelini ödettirecek. Mazlumla Allah\'ın arasına kimse giremez. Onlar sadece topraklarını, evlerini korumak istiyorlar. Onlar Müslümanlar\'ın kıblesi Mescid-i Aksa\'yı korumak istiyorlar. Başka istedikleri bir şey yok ve onurlu bir mücadele veriyorlar.\"

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