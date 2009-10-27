'İsrail Filistin'i susuz bırakıyor'

İsrail, Uluslararası Af Örgütü tarafından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yeterince su vermemekle suçladı.



Uluslararası Af Örgütü, İsrail ile Filistinliler arasında sürekli problem olan su ve suyun paylaşımı konusunda İsrail’i suçladı.



Af Örgütü, yayımladığı raporda, İsrail’in sınırlamalarının Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yeterli miktarda su alımını engellediğini, İsraillilerin günlük su tüketimi ile Filistinliler arasında büyük fark bulunduğunu ve İsraillilerin 4 kat daha fazla su tükettiğini öne sürdü.



Af Örgütü’nün raporuna göre, İsrailliler kişi başına günde 300 litre su tüketirken, Filistinlilerde bu miktar Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde günlük ortalama 70 litre olarak ortaya çıkıyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 100 litre tavsiyesinin altında bulunuyor.



İsrail’de su temininde üç önemli kaynak bulunuyor. Kineret Gölü (Celile Denizi) ile dağ ve kıyılardaki tatlı su kaynakları. Dağlardaki su kaynaklarının büyük bölümü ise Batı Şeria’da bulunuyor. Raporda, bu kaynaklardaki suyun yüzde 80’inin İsrail tarafından alındığı belirtiliyor.



Örgüt İsrail’e, Filistinlilerin yeterli suya erişimini engelleyen mevcut kısıtlamaları kaldırma, Filistinlilere karşı ayırımcı politika ve uygulamalara son verme, su tesislerine yönelik yıkım emirlerini kaldırma çağrısında bulundu.



Raporda, Gazze konusuna da değinilerek, Gazze kıyılarındaki tatlı su kaynaklarının, deniz suyu ve kanalizasyon karışması nedeniyle kirlendiğine dikkat çekildi. Ablukanın kaldırılıp bölgeye inşaat malzemelerinin; su ve arıtma altyapısının tamirinde ve yeniden yapımında kullanılacak ekipmanların girişine izin verilmesi istendi.



İsrail ordusunun yol kapatma uygulamalarının, su taşıyıcılarının yollarını uzattığına ve bunun da su fiyatlarını yükselttiğine işaret edildi.



Uluslararası Af Örgütü’nün İsrail ve Filistin araştırmacısı Donatella Rovera, İsrail’in uygulamalarının Filistinlilerin temel haklarına engel olduğunu belirtti.

