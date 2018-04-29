İsrail-Filistin sorunu: Trump 'elinden gelen her şeyi yapma' sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son gününde Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü.

Donald Trump görüşmenin yapılacağı İsrail'in işgali altındaki Beytüllahim kentine üst düzey güvelik önlemlerinin alındığı bir konvoyla gitti. Trump, Beytüllahim'e gidebilmek için İsrail ve Filistin topraklarını ayıran tartışmalı duvar ve kontrol noktalarından geçti.

ABD Başkanı, Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu sorununun çözümü için "elinden gelen her şeyi yapma" sözü verdi. Trump, "Amerika, İsrail ve Filistin'in barışı yaratabileceğine ve bölgeye ve onun halkına yeni bir umut getirebileceğinden umutluyum" dedi.

Trump'ın Abbas ile Beytüllahim'de görüşmesi, ABD Başkanı'nın Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaretinin hemen ardından gerçekleşti.

Mahmud Abbas görüşmede ABD Başkanı'nı bağımsız bir Filistin Devleti için ikna etmeyi umuyor.

Donald Trump dün Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Bu ziyaret, Trump yönetiminin İsrail'in başkentini Kudüs olarak kabul etme yönünde politika değişikliğine gideceği spekülasyonlarına neden oldu.

Trump dün Kudüs ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü ve uzun zamandır askıya alınan İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden canlandırmaktan söz etti.

Trump barış için "İçimde eninde sonunda o noktaya geleceğimize dair bir his var" ifadelerini kullandı, ancak bir yol haritası çizmedi.

Ağlama Duvarı'nın bulunduğu eski Kent hem Yahudiler, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önem taşıyor. İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında işgal etti.

ABD, resmi olarak hiçbir zaman İsrail'in bu bölgeler üzerindeki egemenliğini kabul etmedi. Amerikalı yetkililer bu nedenle duvarın İsrail'in bir parçası olduğunu söylemeyi reddediyorlar. Donald Trump'ın Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyaret bu nedenle önem taşıyor.

Trump'ın İsrail ve Filistin topraklarına yaptığı bu ziyaret, başkan olarak yaptığı ilk yurt dışı turunun bir ayağı. Trump ziyaretinin ilk durağında Suudi Arabistan'a giderek, burada köktencilikle mücadele çağrısı yapmıştı.

Hem Batı Şeria, hem de Gazze'de ise Donald Trump'ın ziyaretini protesto edenler vardı.

Donald Trump'ın ziyaretinin son gününde Yad Vashem Holocoust Müzesi'ni gitmesi de bekleniyor.