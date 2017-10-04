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Deutsche Welle

İsrail Filistin bölgelerinden girişleri kapattı

İsrail önemli dini yortusu nedeniyle Filistin bölgelerinden ülkeye girişleri yasakladı. Abluka 11 gün sürecek.

04 Ekim 2017 17:09

İsrail, dini yortu nedeniyle Filistin bölgelerini 11 gün süreyle giriş çıkışlara kapattı.

İsrail ordu sözcüsü Filistinlilerin bölgelerinden tıbbi nedenler gibi istisnai durumlar dışında ayrılamayacaklarını söyledi. Abluka 14 Ekim cumartesi gününe kadar yürürlükte kalacak. İsrail'de çalışma izni olan binlerce Filistinli de işyerlerine gidemeyecek.

İsrail terör saldırısı endişesi yüzünden önemli dini bayramlarda Filistin bölgelerine abluka uyguluyor. Yahudi tarihinin en kutsal günlerinden olan Yom Kipur'dan beş gün sonra, Tişri ayının 15. Günü kutlanan Sukkot (Çardaklar Bayramı) çarşamba günbatımında başlıyor. Yahudilerin Şükran Günü de sayılan Sukkot İsraillilerin Mısır'dan ayrılışlarını sembolize ediyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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