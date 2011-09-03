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Yaşam

İsrail Filarmoni'ye protesto

İngiltere’nin en saygın konser serilerinden, BBC geleneksel halk konserleri kapsamında Royal Albert Hall’da düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası’nın konseri, İsrail karşıtı protest

03 Eylül 2011 03:00

T24 - İngiltere’nin en saygın konser serilerinden, BBC geleneksel halk konserleri kapsamında Royal Albert Hall’da düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası’nın konseri, İsrail karşıtı protestolara sahne oldu.


Konser esnasında salonun çeşitli yerlerindeki 30’a yakın protestocu, sloganlar atarak ve pankart açarak konserin sık sık kesilmesine neden oldu. Seyircilerden bazıları göstericileri yuhalarken güvenlik görevlileri protestocuları salondan çıkardı. Salonun dışında da Filistin bayrakları açarak protestoya devam eden kişilerin şiddete başvurulmadığı için gözaltına alınmadığı açıklandı.
 

Eylemler, dünyaca ünlü şef Zubin Mehta yönetimindeki orkestra Bruch keman konçertosunu çalarken başladı. Protestolara rağmen konsere devam eden Mehta, “Salonda bulunan dinleyiciler kesintilere maruz kaldıkları için müziği dinlemekte zorlandılar. Bunun için çok üzgünüz” açıklamasını yaptı.



İptal çağrısı


BBC 3 Radyosu, canlı yayımladığı konsere önce ara verdi, ardından yayını tamamen durdurdu. Geçtiğimiz haftalarda BBC’ye konseri iptal etme çağrısında bulunan Filistin ile Dayanışma Kampanyası adlı grup, halka da boykot çağrısında bulunmuştu. 2008’de de Filistin yanlısı eylemciler, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da Kudüs Yaylı Dörtlüsü’nün konserini protesto etmişti.



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