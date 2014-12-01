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Spor

'İsrail FIFA'dan ihraç edilmeli'

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı çağrının nedeni, İsrail askerlerinin ofislerine yaptığı baskın

01 Aralık 2014 09:11

Filistin Futbol Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Cibril er-Racub, geçen hafta askerleri ofislerini basan İsrail'e FIFA'nın yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Racub, Asya Futbol Konfederasyonu Yılın Milli Takımı Ödül Töreni'nin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri, geçen hafta ofisimize baskın düzenledi. Futbol camiasından bir tepki olarak İsrail, FIFA'dan ihraç edilmelidir" dedi.

Bu olayın spor tarihinde hiç yaşanmadığını dile getiren Racub, İsrail'e yaptırım vaktinin geldiğini kaydetti.

Racub, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında, İsrail'in Filistin spor kulüplerindeki oyuncu, idareci ve teknik kadronun hareket sahasını kısıtladığını savunarak, "İsrail tarafından Filistin'de stadyumlara zorla girerek oyunculara ateş açmak, teknik direktörlere saldırmak gibi eylemler düzenleniyor. Ayrıca spor kulüplerinin Filistin'e girmesine ve Filistinli oyuncuların ülke dışına çıkmasına engel olunuyor" demişti.

Filistin Futbol Milli Takımı, Asya Futbol Konfederasyonu'nca (AFC) "Yılın Milli Takımı" ödülüne layık görülmüştü.

 

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