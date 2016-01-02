İsrail Başbakanı'nın eşi, içeceklerin depozito ücretlerini zimmetine geçirmekle suçlanıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu devlet bütçesinden dondurma, alkol, kuaför, makyaj ve bahçe mobilyası için aşırı harcama yapmakla itham ediliyor, Başbakanlık konutuna alınan içeceklerin 25 kuruşluk depozito ücretlerini zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre İsrail siyaseti yolsuzlukla birlikte anılırken, eski Başbakan Ehud Olmert’in rüşvetten hapis yatmasının kesinleşmesinin ardından şimdiki başbakanın eşi de yolsuzluktan polise ifade verdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun skandalları sebebiyle kendisinden bile ünlü olan, hatta “İsrail’in Marie Antoinette’i” diye anılan eşi Sara Netanyahu devlet bütçesinden kişisel harcama yapmanın yanı sıra başbakanlığa alınan içeceklerin 25 kuruşluk depozito ücretlerini zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

80 bin şişelik depozito

İlk kez bir İsrail liderinin eşi polise ifade vermeye çağrılırken, medyanın yoğun ilgisi nedeniyle dolandırıcılık masasına özel arabasıyla gitmesine izin verilen Sara Netanyahu tam 7 saat sorgulandı. First lady’den başbakanlığın resmi konutlarını nasıl idare ettiğini ayrıntılarıyla anlatması ve Caesarea’daki özel konutlarının masraflarının karşılanması için devlet fonlarını kullanıp kullanmadıklarını açıklaması talep edildi. Soruşturma devlet müfettişlerinin şubatta yayımladığı rapor ve ardından başbakanlık konutunun eski kahyası Meni Naftali’nin sunduğu kanıtlara dayanıyor.

Müfettiş raporu Likud partisinin eski merkez komite üyesi olan elektrikçi Avi Fahima’nın başbakanlık tarafından Netanyahuların Caesarea’daki evinde çalışmakla görevlendirildiğini ve bayramlarda da tamirat yaptığı gerekçesiyle astronomik ödemeler yapıldığını saptamıştı. Şişelerin depozito ücretiyle ilgili skandalda ise Netanyahu çifti, 2013’te devlete dört yıl için toplam 4 bin şekel (1000 dolar) ödeme yapmıştı. Ancak kendisine kötü davranıldığı gerekçesiyle Netanyahu’ya dava açan Meni Naftali, dört yılda 80 bin şişenin depozito ücretinin zimmete geçirildiğini ve geri ödenmesi gereken miktarın en az 24 bin şekel olduğunu belirtiyor. Soruşturma kapsamında başbakanlık konutuna alınan bahçe mobilyası da var. Netanyahu çiftinin mobilyayı Caesarea’daki evlerine götürdüğü iddia ediliyor. Çiftin 2010-2011’de saç ve makyaj için 166 bin şekel (42 bin 500 dolar) harcadığı, bir dondurmacıyla 2 bin 500 dolarlık anlaşma yapıldığı, iki yılda 25 bin dolarlık alkol tüketildiği, Sara Netanyahu’nun merhum babasının bakıcısının ücretinin devlet fonlarından ödendiği. iddialar arasında.

Dayak, hakaret

Sara Netanyahu dava açan eski çalışanlar tarafından sık sık sarhoş olmak, kendilerine tabak fırlatmak, kendilerini dövme girişiminde bulunmak ve ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlandığından manşetlerden inmiyor. Son olarak soruşturmanın kapatılmasını isteyen Netanyahu’nun avukatının başsavcıya “Sara Netanyahu’nun akli dengesi yerinde değil” dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine ailenin sözcüsü Nir Hefetz, “20 yıldır karalama kampanyalarıyla uğraşan Sara Netanyahu’nun akıl sağlığı herkesten daha iyi” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Hefetz, ailenin konutlarında yolsuzluk yapıldığı ve hizmetçilere şiddet uygulandığı yönündeki iddiaları Netanyahu karşıtı ‘elitlerin’ çıkardığını savundu.