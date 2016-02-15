İsrail eski başbakanı Olmert hapse giriyor



İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert'in 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere bu sabah saatlerinde Ramla kentindeki cezaevine gittiği bildirildi. Olmert, Kudüs Belediye Başkanı olduğu dönemde bir emlak projesinde rüşvet almak ve cezayı engellemeye teşebbüs etmekten suçlu bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İsrail Yüksek Mahkemesi aralık ayında temyiz talebini görüşmüş ve cezayı 19 aya indirmişti.

Olmert'in hakkındaki başka bir rüşvet suçlaması nedeniyle cezasının sekiz ay uzatılmasının da gündemde olduğu belirtildi. Olmert'e ticaret bakanı olduğu dönemde rüşvet aldığı suçlamasıyla da dava açılmıştı. Yüksek Mahkeme'nin bu konudaki temyiz kararının beklendiği bildirildi.

Uzun bir dönem muhafazakar Likud partisinde aktif görev alan Olmert, daha sonra siyasi hayatını sağ liberal Kadima partisinde sürdürmüştü. Olmert, İsrail tarihinde hapse atılan ilk başbakan oldu.