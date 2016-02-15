İsrail eski Başbakanı hapse girdi

Rüşvet alma ve adalete engel olma suçlarından hüküm giyen İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert hapse girdi. Cezasını çekmek üzere Ma'asiyahu hapishanesine gelen 70 yaşındaki eski Başbakan, 19 ay hapis yatacak.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Kudüs valisiyken 1992 ve 2003 tarihleri arasında büyüyen 'Kutsal Topraklarda Yolsuzluk' dosyası kapsamında ceza alan Ehud Olmert,

Ma'asiyahu hapishanesinin yenilenen 10. kanadına getirildi.

İ srail tarihine hapse giren ilk Başbakan olarak geçen Olmert yayınladığı video mesajında, "Bu değişikliğin benim, ailem, sevenlerim ve destekçilerim için ne kadar acı verici ve garip olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bana atfedilen tüm rüşvet suçlamalarını reddediyorum." diye konuştu.

Kariyeri süresince hata yaptığını kabul eden Ehud Olmert, bunların hiçbirinin suç içermediğini ancak şu an bunların sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığını söyledi. "Cezayı içime sindiremiyorum" diye konuşan eski Başbakan, "Hiçkimse kanunun üstünde değildir" ifadesini kullandı.

Kudüs'te 2000'li yılların başında gerçekleştirilen bir inşaat projesi için rüşvet aldığı iddia edilen Ehud Olmert Mayıs 2014'te altı yıl hapse mahkum olmuştu. Olmert'in cezası daha sonra 18 aya düşürüldü. Geçtiğimiz ay başka bir mahkeme adalete engel olduğu gerekçesiyle Olmert'in cezasına 1 ay daha ekledi.

Ehud Olmert, Yargıtay'da devam eden temyiz başvurusu reddedilirse cezası rüşvet almaktan 27 aya çıkabilecek.