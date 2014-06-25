İsrail dünyanın ilk uçan araba sistemini kuruyor

Proje gerçekleşirse yolcular araçları akıllı telefonlarından çağırarak araçlara belirtilen istasyondan binebilecek.

BBC Türkçe'de yer alan haber, sistemi inşa edecek skyTran adlı şirket, "deneme amaçlı bu projede başarı elde edilmesi halinde ticari uygulamaya geçilecek, taşımacılık için kilometrelerce uzunlukta raylar kurulacak" açıklamasını yaptı.

İki kişilik araçlar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak.

Deneme amaçlı sistemin 2015 sonuna kadar devreye girmesi planlanıyor.

Proje kapsamında yolcular araçları akıllı telefonlarından çağıracaklar. Araçlar belirtilen istasyondan yolcuyu alıp adrese götürecek.

Deneme amaçlı sistemde, araçlar saatte 70 kilometreye kadar hız yapacak. Ancak ticari uygulamada bu hızın 240 kilometrete kadar çıkacağı belirtiliyor.

SkyTran'in aralarında Hindistan ve ABD'nin de olduğu başka ülkeler için de benzer projeleri var. Ancak bunlar İsrail'deki pilot uygulamanın başarısına bağlı olacak.

Merkezi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin California'daki araştırma parkında olan SkyTran, kamu taşımacılığında devrim yapmayı planladığını söylüyor.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Jerry Sanders, İsrail Uzay ve Havacılık Dairesi'yle yaptıkları anlaşmanın proje için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.