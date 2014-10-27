İsrail Doğu Kudüs'teki yerleşimleri genişletiyor



İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin AFP ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Har Homa yerleşimine yaklaşık 400 konut, yine Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramat Şlomo yerleşimine de 600 dolayında konut inşa edilecek.

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında kurduğu yerleşim yerleri, barış müzakerelerini zorlaştırması nedeniyle AB ve ABD'nin tepkisine yol açıyor.

Her ikisi de aşırı sağcı "Yahudi Evi Partisi"nden Ekonomi Bakanı Naftali Bennett ile İskân ve Yerleşim Bakanı Uri Ariel, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu diplomatik nedenlerden ötürü dondurulması kararlaştırılan yerleşim planlarının serbest bırakılmaması halinde hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

Ramat Şlomo yerleşimi Doğu Kudüs'te, Filistin mülteci kampı Şuafat'ın yakınlarında yer alıyor. Ramat Şlomo'nun genişletilmesi planları, ABD'den gelen tepkiler üzerine 2010 yılında askıya alınmıştı. Har Homa ise Filistin kenti Beytüllahim yakınlarında kuruluyor.