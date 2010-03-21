İsrail, Doğu Kudüs'teki inşaat projesini durdurdu

T24- İsrail ile Filistinliler arasında dolaylı barış görüşmelerinin son anda iptaline neden olan ve dünya ülkelerinin de tepkisini çeken, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimlerinden Ramat Şlomo'daki genişleme projesi "şimdilik" rafa kaldırıldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Eli Yişai, Ramat Şlomo'da 1600 konut inşaatını öngören projeyle ilgili adımların en azından Eylül ayına kadar ertelenmesi talimatını verdi.

Bu, inşaat projesinin iptal edildiği anlamına gelmiyor; ancak projeyle ilgili bundan sonraki bürokratik işlemlerin, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri için aldığı 10 aylık inşaat durdurma kararının sonu olan Eylül ayına kadar ele alınmamasını öngörüyor.

Ertelemenin, bu gece ABD'ye hareket edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesine denk geldiğine dikkat çekiliyor.

Netanyahu'nun geçen Perşembe gecesi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı telefon görüşmesinde, projenin tümüyle iptal edilmesinin ve yanı sıra Doğu Kudüs'te inşaatların durdurulmasını kabul etmemiş, ancak İsrail'in Filistinlilerle dolaylı görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bazı iyi niyet jestleri yapılabileceğini belirtmişti.



-"42 YILLIK POLİTİKAMIZ AYNEN SÜRECEK"-



Netanyahu, İsrail'in Kudüs ile ilgili görüşünü bugünkü olağan Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada da tekrarladı. Netanyahu, ABD ziyareti sırasında İsrail'in bu konudaki mesajının açık ve net olacağını belirterek, "Kudüs'teki politikamız, geçen 42 yılda olduğu gibi aynen sürecektir" dedi.



-"İYİ NİYET" JESTLERİ-



Öte yandan, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a söz verdiği "iyi niyet" jestleri çerçevesindeki önlemler arasında, 2008 yılı sonundaki Dökme Kurşun operasyonundan bu yana ilk kez İsrail'in Gazze Şeridi üzerine uygulanan ablukayı hafifletme de yer alıyor.

Buna göre, İsrail hükümetinin BM tarafının Gazze'ye kanalizasyon sistemi ile zarar gören bir un fabrikasının yeniden yapımı ve Han Yunus'ta 150 ev yapımı için inşaat malzemesinin gönderilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Netanyahu ayrıca, "yakınlaşma" görüşmelerinde Filistin Yönetimi tarafı ile tüm kilit konuların görüşülmesini de benimsedi; nihai sonuca ancak doğrudan görüşmeler yoluyla varılmasını da şart koştu.

İsrail Başbakanının Clinton ile görüşmesinde Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iyi niyet jesti olarak, El Fetihli yüzlerce siyasi tutuklunun serbest bırakılması sözünü de verdiği belirtiliyor.

Netanyahu, bu gece Savunma Bakanı Ehud Barak ile birlikte, Amerikan-İsrail kuruluşu AIPAC tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüşecek olan Netanyahu'nun, muhtemelen Salı günü ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.