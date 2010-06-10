İsrail Dışişleri uyarmış!

T24- İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Gazze'ye yardım götüren gemilere yapılan baskın öncesinde, gemilerin İsrail karasularına ulaşmasının beklenmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.





Haaretz gazetesinin Kudüs'ten bir yetkiliye dayanarak verdiği haberine göre, hükümetin bu gemiler için nasıl bir önlem alınacağına dair hazırlıkları sırasında Dışişleri Bakanlığı diplomatları, "gemilerin uluslararası sularda ele geçirilmesinin de yasal olmasına rağmen, böyle bir eylemin İsrail'e dünya çapında gerek diplomatik alanda gerekse halkla ilişkiler alanında zarar vereceği" uyarısında bulundular.



Diplomatların ikazına rağmen, donanmanın "filoyu 20 millik karasularına vardığında durduramayacağı yolundaki endişesini" dile getirdiği, ayrıca operasyonu tamamlamak için buna zamanın yetmeyeceğini belirttiği kaydedildi.



İsrail, Gazze sahillerinden 20 mile kadar olan bölümü kendi karasuları olarak kabul ediyor.,



Haberde, dün gemi baskınıyla ilgili olarak soruşturma komisyonu kurulmasını ve Gazze'ye uygulanan ablukayı kolaylaştırmayı değerlendirmek üzere toplanan İsrail'in 7 bakandan oluşan dar kabinesinin de herhangi bir açıklama yapmadığı hatırlatıldı.



Amerikalıların, gemi baskınında 9 vatandaşının öldüğü ve BM himayesinde bir uluslararası komisyon kurulmasında ısrarlı olan Türkiye'yi "yatıştırmak" amacıyla, soruşturma komisyonunda uluslararası unsurların dahil olmasını istediği öne sürülen haberde, İsrail'in yakında bir komisyon oluşturulduğunu açıklamasının beklendiği ifade edildi.



Komisyonda gözden geçirilecek ana unsurlardan birinin, İsrail donanmasının eyleminin uluslararası hukuk açısından meşruiyeti konusu olduğu belirtiliyor.