İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: Amerikalı Yahudiler füzelerin hedefi olmanın nasıl hissettirdiğini bilmiyor

Çeviri - Gonca Tokyol

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD’de “rahat bir yaşam süren Amerikalı Yahudilerin füzelerin hedefi olmanın nasıl hissettirdiğini anlamadığını” söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hotovely’nin açıklamalarının ülkesinin görüşünü yansıtmadığını ifade etti.

RT’nin haberine göre çarşamba günü i24 kanalında konuşan Hotovely, İsrail ve ABD’deki Yahudiler arasındaki görüş ayrılıklarına dair yorumlarda bulundu. “Amerikalı Yahudileri İsrail’in yakınına getirin, İsrail politikalarını etkilemek isteyen herkes buraya gelebilir” diyen Dışişleri Bakanı Yardımcısı, ABD’deki Yahudi topluluğunun “İsrail’in gerçekliğinden çok uzak olduğunu” savundu. Hotovely, şöyle devam etti:

“Bölgedeki durumun karmaşıklığını anlamıyorlar. Yahudilerin büyük bir kısmının çocukları askerlik yapmıyor; bunlar, çocuklarını ülkeleri için savaşmaya hiçbir zaman yollamamış insanlar. Büyük çoğunluğu rahat hayatlar sürüyor. Füze saldırısına uğramanın nasıl hissettirdiğini bilmiyorlar.”

Başbakan Netanyahu ise Hotovely’nin ifadelerinin ardından perşembe günü yaptığı açıklamada, “Yahudi diasporası bizim için çok değerlidir ve halkımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Böyle bir saldırıya yer yok ve bu sözler İsrail devletinin duruşunu yansıtmıyor” dedi.