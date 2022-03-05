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Dünya

İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

05 Mart 2022 22:15

İsrail Devlet Başkanı Issac Herzog, 9- 10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9- 10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" 

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