İsrail, "Deprem Tanrı'nın cezası" yorumu için İtalya'dan özür diledi

İsrailli bir bakan yardımcısının İtalya'da geçen Çarşamba günü meydana gelen depremleri "Tanrı'nın cezası" olarak yorumlaması iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açtı.

Geçen Çarşamba günü İtalya'nın merkez bölgelerinde meydana gelen 5.4 ve 5.9 büyüklüğündeki depremler can kaybına yol açmasa da büyük yıkım ve paniğe sebep olmuştu.

Depremlerden birkaç saat sonra Vatikan'ı ziyaret eden İsrail Bölgesel İşbirliği Bakan Yardımcısı Ayoob Kara burada yaptığı açıklamada depremlerin, UNESCO'nun İsrail'i kızdıran Kudüs kararı yüzünden meydana geldiğini söyledi.

İtalya'nın UNESCO'nun kararına karşı çıkmaması nedeniyle Tanrı tarafından cezalandırıldığını ima eden İsrailli Bakan Yardımcısı, "Eminim ki deprem, UNESCO kararı yüzünden meydana geldi" ifadesini kullandı.

UNESCO'nun 13 Ekim'de aldığı kararda Kudüs'teki Haremüşşerif bölgesinin yalnızca Arapça adıyla tanımlanması, bölgenin Yahudilikle bağının görmezden gelindiği gerekçesiyle İsrail'i kızdırmıştı.

Karara 24 ülke destek verirken ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 6 ülke ret oyu kullanmıştı. İtalya'nın da aralarında yer aldığı 26 ülke ise çekimser kalmayı tercih etmişti.

İtalya, kararla ilgili çekimser oy kullansa da Başbakan Matteo Renzi daha sonra kararı eleştirmiş ve "Biz bu konularda bugüne kadar hep diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket ettik. Ama açıkçası UNESCO'nun kararını yanlış ve anlaşılmaz buluyorum. Bu meselede Avrupa'daki birlik gerekirse bozulur. Kudüs ile Yahudilik arasında bağ olmadığını iddia etmek güneşin karanlık yaydığını söylemeye benziyor" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta sonunda Renzi'ye bu sözleri nedeniyle teşekkür etmişti.

Ancak İsrailli Likud partisinden Bakan Yardımcısı Kara'nın bundan birkaç gün sonraki Vatikan ziyaretinde yaptığı açıklama iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Basındaki haberlere göre İtalyan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Roma Büyükelçiliği'yle temasa geçerek Kara'nın sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

İtalyan makamları, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Cumartesi günü başladığı İsrail gezisi öncesi İsrail tarafından bir özür beklediklerini iletti.

İtalya'dan gelen tepkiler üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün bir özür açıklaması yayımlamak zorunda kaldı. Bakanlığın açıklamasında "Bakan Yardımcısı Kara'nın yorumlarını kınıyoruz. Sözleri uygunsuzdu. Bakan Yardımcısı özür diledi ve biz de bu özre katılıyoruz" denildi.