İsrail'den Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e tepki: Yazıklar olsun sana

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ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoya katılan Filistin asıllı model Bella Hadid'e İsrail'in resmi Twitter hesabından tepki gösterildi. Tepkide "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, Yahudi devletinin ortadan kaldırılmasını savunmuş oluyor" ifadeleri yer aldı.

Model Bella Hadid, dün New York'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları üzerine düzenlenen Filistinlilere destek yürüyüşe katıldı. Hadid, sosyal medya hesaplarından "Filistin özgür olana kadar Özgür Filistin!" mesajıyla paylaştı.

TIKLAYIN - New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan kefiyeli Bella Hadid: Filistin özgürlüğe kavuşana dek Özgür Filistin

Hadid'in paylaşımlarının ardından İsrail resmi Twitter hesabından ünlü modele tepki gösterenbir paylaşım yapıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bella Hadid gibi ünlüler, Yahudileri denize dökmeye destek verirken, Yahudi devletini ortadan kaldırılmasını savunmuş oluyor. Bu bir İsrail-Filistin meselesi olmamalı. Bu bir insanlık meselesi. Yazıklar olsun sana.

Bilmeyenleriniz için, 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sloganı, İsrail'in ortadan kaldırılmasını savunanlar tarafından kullanılır"