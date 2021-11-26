İsrail'den Covid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

İsrail, Güney Afrika ve Botsvana'da görülen ve Koronavirüs'ün (Covid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini seyahat tablosunda "kırmızı listeye" aldı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri "kırmızı listeye" alındı ve yabancıların bu ülkeden İsrail'e seyahati durduruldu.

Altı ülkeden dönen İsrail vatandaşlarının, en az bir hafta devletin tahsis ettiği bir yerleşkede karantinada kalmaları, bunun sonunda testlerinin negatif çıkması halinde karantinadan çıkabilecekleri bildirildi. Bir hafta sonunda Koronavirüs testi yaptırmak istemeyenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği şekilde ülkede Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında yeni varyanta rastlandığını paylaşarak, "Olağanüstü bir durumun eşiğindeyiz. Herkesten hazırlıklı olmasını istiyor ve bu çalışmaya her zaman tam şekilde katılmaya çağırıyorum" dedi.