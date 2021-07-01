İsrail'deki yeni Covid-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı

İsrail'de son günlerde görülen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 90'ının ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, yeni vakaların büyük kısmının Delta varyantı kaynaklı olsa da hastalığı ağır geçirenlerin sayısının önceki dalgaya göre düşük olduğu ifade edildi.

Ülkede Aralık 2020'de başlayan üçüncü dalgada her 1000 vakadan ortalama 20-30'unun hastalığı ağır geçirdiği, Delta varyantında ise bunun 3-5 kişi olduğu dile getirildi.

Haberde, Delta varyantında ağır hasta sayısının önceki dalgaya oranla daha düşük olmasının nedenine ilişkin bilgi verilmese de İsrail'de nüfusun yüzde 55'ine yakınına Covid-19 aşısının iki dozu da yapılmış durumda.

Aktif vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de dün 307 yeni vaka tespit edildiği ve bunun nisan ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 2 bin 54'e yükseldi. (AA)