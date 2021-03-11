İsrail'de yüzlerce çocuk da Koronavirüs aşısı oldu; "Ağır yan etki görülmedi"

İsrail, Pfizer ve BioNTech aşısının şu ana kadar 12-16 yaş arasında yüzlerce çocuğa uygulandığını ve herhangi ciddi yan etki görülmediğini duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, çocuklarda ve gençlerde aşının ciddi yan etkisi görülmemesi üzerine, altta yatan hastalığı bulunan durumdakilere aşı yapılmasını önerdi.

İsrail aşı sürecini yöneten Boaz Lev "Şu ana kadar 600 çocuğa aşı yaptık. Ciddi bir yan etki görmedik. Düşük yan etkiler de nadir görüldü. Bu umut verici" dedi.

Pfizer aşısını 12-15 yaş arasında deniyor. Bir sonraki süreçte aşının 5-11 yaş arasında da denenmesi bekleniyor.

Aşılama programı en hızlı ilerleyen ülke olan İsrail, diğer hükûmetlerden çok daha önce çocukların da aşılanması sürecine geçebilir.