İsrail'de yapılan araştırmada aşı yaptıranların anne sütünde antikora rastlandı

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İsrail'de yapılan 10 kişiden alınan örneklerle yapılan bir araştırmada Koronavirüs aşısı yaptıran annelerin anne sütünde Koronavirüs'e karşı antikora rastlandı.

The Times of Israel ve Jerusalem Post'ta yer alan habere göre kısa süre önce doğum yapmış 10 Tel Aviv Ichilov Hastanesi çalışanı, Koronavirüs aşısı olduktan sonra incelenmesi için anne sütü örneği verdi.

10 örnekte de birinci doz aşı yapıldıktan sonra antikora rastlandı. İkinci dozdan sonra antikor seviyesinin arttığı belirtildi.

Tel Aviv Üniversitesi ile Ichilov Hastanesi'nin ortak araştırmasının liderlerinden Prof. Ariel Many, bulgularının emziren annelerin Koronavirüs aşısı yaptırmasının önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Many, "Araştırmanın sonucu tam olarak açık olmasa da, bağışıklık sistemi tepkisinin antikorların anne sütüne geçeceği kadar iyi olduğu açık. Diğer aşıların da anne sütündeki antikor seviyelerini artırdığını biliyoruz" dedi.

Channel 12'e konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Yariv Wine da, "Veriler bize emziren bir kadına Koronavirüs aşısı yapıldığında anne sütündeki antikor seviyesinin arttığını gösteriyor. Bu anne sütü emen bebeklerin korunmasına destek olabilir" dedi.