İsrail'de son 2 yıldaki 4. seçim | Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu hükümet kurmaya yakın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son iki yıl içinde yapılan dördüncü erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre parlamento çoğunluğunu sağlayamadı ancak rakiplerine göre hükümeti kurmaya yakın.

Sandık çıkış anketlerine göre; Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı. Kanal13'e göre, Likud'a destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 54 sandalyeye ulaştı.

Seçim kampanyasında koalisyona katılmaya hazır olduğunu söyleyen aşırı sağcı Naftali Bennett'in Yamina Partisi de 7 oy aldı. Netanyahu'nun 120 sandalyeli İsrail meclisinde 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurabilmesi için Yamina'nın desteğini alması gerekiyor.

Jerusalem Post'un aktardığına göre; Likud kaynakları, Netanyahu'nun mümkün olan en kısa sürede bir hükümet kurmaya çalışacağını söyledi. Bennett'e yakın kaynaklar ise "Netanyahu'nun cebinde olmadıklarını" ve hükümete katılmanın kaçınılmaz bir sonuç olmadığını söylediler. Kaynaklar, Bennett'in "İsrail devleti için iyi olanı yapacağım" dediğini aktardı.

Reuters'ın haberine göre; merkez sol partilerin anketlere göre beklenenden daha iyi bir sonuç aldığı belirtilirken, 120 üyeli parlamentoda 61 sandalyelik çoğunluğun gerisinde kaldıkları vurgulandı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçları yarın açıklaması bekleniyor.

Netanyahu, 2009'dan beri iktidarda

İsrail'de 7 kere hükümet kurmuş 71 yaşındaki Netanyahu, İsraillilerin yaklaşık 50'sinin halihazırda iki doz aşı olmasını sağlayan bir seçim kampanyasına dayalı, liderlik kimliği üzerinden bir kampanya yürütmüştü.

Kendi neslinin baskın siyasi figürü Netanyahu, 2009'dan beri kesintisiz şekilde iktidarda. Ancak Netanyahu, İsrail'de yoğun şekilde protesto da ediliyor.