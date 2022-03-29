İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Bir haftada yaşanan üçüncü saldırının ardından Başbakan Bennet, güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi öldü.

AA'nın aktardığı açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan güvenlik toplantısı gerçekleştirecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

Bugünkü saldırı, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.