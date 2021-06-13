İsrail'de Netanyahu'nu başbakanlık dönemini sonlandıracak yeni koalisyon hükûmetinin güven oylaması bugün yapılacak

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu dönemininin sonu olacak koalisyon hükûmetinin Knesset'teki güven oylaması bugün gerçekleştirilecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde oluşturulan sekiz partili koalisyon hükûmetinin güven oylaması bugün yapılacak. Lapid-Bennett koalisyonunun kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin güvenoyuna ihtiyaç duyuluyor.

Koalisyon hükümeti güvenoyu alırsa 12 yıllık Netanyahu iktidarı sona erecek ve Yamina lideri Bennett başbakanlık koltuğuna oturacak. Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.