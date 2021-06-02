İsrail'de muhalefete koalisyon kurması için tanınan süre bu akşam doluyor

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İsrail'de muhalefete Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarını bitirecek bir koalisyon kurabilmesi için tanınan süre bu akşam doluyor.

Ülkenin seçim yasalarına göre muhalefet lideri Yair Lapid'e koalisyon kurması için 28 gün süre verilmişti. Lapid'in gerekli çoğunluğa varması durumunda çarşamba gece yarısından önce Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmesi gerekiyor.

Koalisyon kurulamazsa İsrail tekrar erken seçime gidecek.

Lapid ve koalisyonda yer alması planlanan partilerin liderleri salı günü Tel Aviv'de bir araya gelip son detayları konuştu. Yerel basına göre partiler bazı bakanlıklar ve komiteler konusunda anlaşmazlıklar yaşadı.

Anlaşmaya göre başbakan dönemin ilk iki yılında Lapid değil, siyasi rakibi aşırı sağcı lider Naftali Bennett olacak. Bennett'in desteği koalisyonun gerekli çoğunluğa ulaşmasında çok kritik rol oynamıştı.

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Lapid'in 120 koltuklu Knesset'te çoğunluğu sağlamak için 61 sandalyeye ihtiyacı var. O yüzden az oylu bir destekçiyi bile kaybetmek koalisyonu çökertebilir