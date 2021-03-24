İsrail'de mevcut sonuçlar, siyasi açmazın 2 yılda yapılan 4. seçimle de çözülmeyeceğini gösteriyor

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İsrail'de yapılan 4. erken seçimden gelen ilk sonuçlar siyasi açmazın yine çözülmediğini gösteriyor. Uzmanlar Başbakan Binyamin Netanyahu'nun milliyetçi ve aşırı sağcı partilerle koalisyon kurması gerekeceğini öngördü.

Oyların yüzde 85'inden fazlası sayıldı. Mevcut sonuçlara göre Netanyahu'nun Likud Partisi Knesset'te 30 sandalye kazandı. Anketler de milliyetçi Likud Partisi'nin 20 sandalyeden 30-32 tanesini kazanacağı öngörüyordu. Likud'un tek başına çoğunluk için 61 koltuğa ihtiyacı vardı.

Muhalefette ise eski bir TV programcısı ve maliye bakanı olan Yair Lapid'in Yesh Atid Partisi ise 17 sandalyede kaldı.

Bu sonuçlara göre Netanyahu'nun da Lapid'in de 61 sandalyeye ulaşıp hükûmet kurmak için rakip partileri ikna etmesi gerekecek. The Guardian iki adayın da bunu başarma ihtimalinin zayıf olduğunu ve yüksek ihtimalle siyasi açmazın uzayacağını, İsrail'in 5. bir seçime gitmesi gerekeceğini ifade etti.

Geç saatlerde Kudüs'te konuşan Netanyahu, "Elimi Knesset'in gideceğimiz yola inanan tüm üyelerine uzatıyorum" diyerek hiçbir partiyle koalisyon olasılığını ihtimal dışı bırakmadığını; istikrarlı bir hükûmet kurmak istediğini dile getirdi.

Uzmanlara göre Netanyahu bir "tam sağcı hükûmet" kurarak yıllardır oturduğu koltuğu korumayı planlıyor. Bu Likud'un milliyetçi, dini muhafazakar ve aşırı sağcılarla koalisyon kurmayı planladığı anlamına geliyor.