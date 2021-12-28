İsrail'de kuş gribi salgını: 5 binden fazla turna öldü, yüz binlerce tavuk öldürüldü

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İsrail'in kuzeyinde kuş gribi salgını nedeniyle göç halindeki 5 bin 200'den fazla turna hayatını kaybetti ve çiftçiler yüz binlerce tavuk öldürdü.

İsrail Park ve Doğa Yönetimi'nden üst düzey bilim insanı Uri Naveh, birçok kuşun suyun ortasında öldüğünü ve bu sebeple cesetlerinin çıkarılamadığını ifade etti.

Salgın nedeniyle 500 bin kadar tavuğun öldürüldüğü belirtildi.

Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, "Bu, ülkemizin tarihinde vahşi yaşamda görülen en büyük hasarlardan biri. Hasarın boyutunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Her sene yaklaşık 500 bin turna, Afrika'ya göç ederken İsrail'den geçiyor. Bu sene 30 bin civarı turna İsrail'de kalmıştı. Turnaların daha ufak kuşlarla temasa girdikten sonra hastalık kaptığına inanıyor.

İsrail basınında beyaz koruyucu elbiseli görevlilerin turna cesetleri topladığı fotoğraflar paylaşıldı.