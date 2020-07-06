İsrail'de Koronavirüs önlemleri geri geldi: Barlar, gece kulüpleri ve spor salonları kapanıyor

İsrail'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmaya başlaması üzerine hükûmet barların, gece kulüplerinin, spor salonlarının yeniden kapatılması kararını aldı. Hükûmet aynı zamanda toplu taşımaya sınırlama getirilmesine karar verdi.

Haaretz'de yer alan habere göre, İsrail'de Sağlık Bakanlığı yeni tip Koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi sonucu önlemlerin yeniden alınması yönünde uyarıda bulundu. Hükûmet, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri uyarınca gece kulüpleri, etkinlik alanları, barlar, yüzme havuzları ve spor salonlarının kapanması kararı aldı.

Hükûmetin aldığı ve bugün içinde mecliste oylanacak kararlar arasında aynı zamanda restoran ve ibadet yerlerindeki kişi sayısına limit getirme ve toplu taşıma araçlarını sınırlandırma kararı yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, İsrail'de kaydedilen toplam Koronavirüs vaka sayısı 30 bin 152 oldu.