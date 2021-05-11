İsrail'de koalisyon görüşmeleri Kudüs ve Gazze'deki gelişmeler nedeniyle sekteye uğradı

Times of Israel'e konuşan Değişim Bloku'ndan bir kaynak, Abbas ile Pazar günkü görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve Abbas'ın koalisyon hükümetinde bir bakanlık yerine parlamentodaki içişleri veya ekonomi komisyonlarından birinin başkanlığını talep ettiğini aktardı.
İsrail basınına göre Ra'am hariç 7 partiden oluşacak koalisyon hükümetindeki bakanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor.
Fakat İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu görüşmeleri donduran Ra'am 2 Haziran'a kadar bu tutumunu değiştirmezse koalisyon kurma görevi Yair Lapid'den de alınarak Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından parlamentoda bunu başarabileceğini düşündüğü herhangi bir milletvekiline verilecek.
O tarihten sonra 21 gün içinde bir hükümet üzerinde uzlaşılamazsa ülke erken seçime gidecek.
İsrail tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 2 yıldan kısa sürede 4 genel seçim yaşadı.
Haziran ayında süre dolana kadar bir hükümet kurulamazsa İsrailliler 2,5 yıl içinde 5. kez sandık başına gidecek.
İsrail basınındaki bazı yorumculara göre İsrailli Arap partilerin parlamentoda böylesi kritik bir konuma kavuştuğunun görülmesi, oy kullanma oranı düşük olan İsrailli Arapların önümüzdeki seçimlerde daha fazla sandığa giderek daha fazla Arap milletvekilini parlamentoya sokmasına yol açabilir.
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