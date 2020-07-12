İsrail'de hükûmetin Covid-19 politikaları protesto edildi: Ekonomik kayıplar yavaş gideriliyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokaklara dökülen binlerce kişi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında uyguladığı politikalar nedeniyle hükûmeti protesto etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemler, ülkedeki birçok kişiyi ekonomik anlamda sıkıntıya soktu. Cumartesi akşamı düzenlenen protesto gösterilerinde özellikle küçük esnaf, kendi işini yapanlar ve sanatçılar başı çekti.

Protestocular, hükûmetin salgın nedeniyle uğranılan ekonomik kayıpları gidermek için öngördüğü ödemelerin yavaş yapıldığını ve aylardır ödeme almak için bekleyen insanlar olduğunu söyledi.

Eylemler sırasında birçok kişinin maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

İsrail'de son dönemde yeni vaka sayılarında artış görülüyor. Cuma günü ülkede yeni vaka sayısı 1500 oldu. Bugüne kadar toplam 354 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.