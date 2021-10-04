İsrail'de Covid vaka artışı yavaşlıyor; ağır hasta sayısı ağustostan bu yana en düşük seviyede

Delta varyantı nedeniyle Koronavirüs vakalarında bir süre artış yaşayan İsrail’de Sağlık Bakanlığı, vakaların yeniden düşme eğiliminde olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ağır vakalarda dokuz haftanın en düşük artışının yaşandığını söyledi.

Haaretz’de yer alan habere göre, İsrail pazartesi günü (4 Ekim 2021), 16 Ağustos’tan bu yana en düşük ağır vaka sayısını kaydetti, toplam 564 ağır hasta olduğu belirtildi.

İsrail’de aşısızlar nüfusun yüzde 15’ini oluştururken, aktif ağır vakaların da yüzde 75’ini oluşturduğu belirtildi.

Ülkede dün, 2 bin 653 yeni vaka kaydedildi, 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail’de bulaş kat sayısı olarak belirlen R, 1’in altında olmayı sürdürüyor.

İsrail'de belirli yaş grupları ve risk grubundakiler için üçüncü doz aşılama başladı.