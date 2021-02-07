İsrail'de Covid-19 önlemleri gevşetilmeye başlandı: Bazı işletmeler yeniden açılıyor

İsrail’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 3’üncü kez uygulanan ulusal karantina tedbirleri 6 hafta sonra gevşetilmeye başlandı.

İsrail’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 27 Aralık’tan bu yana uygulanan 3’üncü ulusal karantinada bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı. Vatandaşların, evlerinden bin metreden fazla uzaklaşma yasağı kaldırılırken, bazı işletmelerin ise yeniden açılmasına izin verildi.

Ülkede okullar ve anaokulları kapalı kalmaya devam ederken, uluslararası uçuşlardaki yasak ise hala devam ediyor.



Yaklaşık 3,4 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı

İsrail’de geçtiğimiz sene Covid-19’a karşı başlayan toplu aşılamadan bu yana yaklaşık 3,4 milyon kişiye aşının ilk dozu yapıldı. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan İsrail’de, salgının başından bu yana toplam 687 bin 492 vaka tespit edilirken, 5 bin 96 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. (İHA)