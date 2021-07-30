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Dünya

İsrail'de Covid-19'a karşı 3. doz aşılama başladı

30 Temmuz 2021 16:59

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi Michal Herzog, üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı oldu. İsrail, üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşılamasını başlatan ilk ülke oldu.

Herzog, sosyal medya üzerinden eşi ve kendisinin üçüncü doz BioNTech aşısı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için bağışıklıklarını güçlendirmek adına, destekleyici üçüncü doz BioNTech aşısı yapılacağını açıklamıştı.

İsrail, Delta varyantının yayılmasına karşı üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşılamasını başlatan ilk ülke oldu.

Isaac HerzogMichal HerzogİsrailPfizerBioNTech
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