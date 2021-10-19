İsrail'de bir adam, balondan hareket halindeki arabanın üzerine düştü

T24 Dış Haberler

İsrail'in kuzeyinde bir adam, sıcak hava balonundan hareket halindeki bir arabanın üzerine düştü.

İsrail medyasına göre 20'li yaşlarındaki adam, balonun yer ekibinde çalışıyordu. Çalışan, balon havalanırken sepete asılı kaldı.

Balondaki yolcuların çalışanı içeri çekmeye çalıştığı, ancak başarısız oldukları belirtildi.

Afula kasabası yakınlarında 100 metreden düşen çalışan, otoyolda hareket halindeki bir arabanın üzerine düştü.

Acil yardım ekipleri, olay yerine vardıklarında düşen kişinin ölü bulunduğunu ifade etti.

Arabadakilerin sağlık müdahalesine ihtiyaç duymadığı, balonun da güvenli bir biçimde iniş yaptığı belirtildi.