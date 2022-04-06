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Dünya

İsrail'de Bennett liderliğindeki iktidar koalisyonu, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

06 Nisan 2022 12:55

T24 Dış Haberler

İsrail'de iktidardaki koalisyon, Başbakan Naftali Bennett'in Yamina partisinden bir milletvekilinin istifa etmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. 

Milletvekili İdit Silman'ın istifasının ardından Bennett liderliğindeki koalisyonun İsrail parlamentosu Knesset'teki koltuk sayısı muhalefetle aynı sayıya; 60'a düştü.

İsrail'de muhalefetin ortak bir cephesi olmadığı için mevcut olarak hükümetin düşme tehlikesi olmadığı belirtildi.

Silman istifa mesajında 'sağcı' bir hükümet kurulmasını umduğunu belirtti ve Bennett'in koalisyonunun 2025'teki seçimlerden önce devrilmesi için çağrıda bulundu.

"Birlik yolunu denedim. Bu koalisyon için çok çalıştım" diyen Silman, "Maalesef İsrail'in Yahudi kimliğine zarar verilmesinde rol alamam" dedi.

Silman pazartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın Pesah sırasında hastanelere mayalı ekmek sokulmasına izin vermesine sert tepki göstermişti.

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